BT Group : annonce un vaste plan d'économies

10/05/2018

Parallèlement à des comptes annuels 2017/2018 en berne, BT Group se montre peu engageant pour l'exercice 2018/2019 et annonce un plan stratégique comprenant des économies, notamment 13.000 suppressions de postes.



L'opérateur télécoms historique britannique a d'abord publié ses résultats de l'exercice 2017/2018 clos fin mars, qui se solde par un CA en baisse de 1% à 23,7 milliards de livres (- 3% au 4e trimestre). En données ajustées, l'EBITDA et le résultat d'exploitation se tassent de 2%, mais le résultat avant impôts se redresse sur l'année de 11% à 2,6 milliards (20,5 pence par titre en données publiées ; 27,9 pence en données ajustées).



Il sera proposé à l'AG de maintenir le dividende global 2017/2018 à 15,4 pence.



BT Group se montre peu engageant pour l'exercice 2018/2019, en visant, en données ajustées, un CA en baisse d'environ 2% et un EBITDA de 7,3 à 7,4 milliards, après 7,5 milliards en 2017/2018.



Le groupe annonce parallèlement des 'initiatives stratégiques' reposant d'abord sur la convergence des offres fixe/mobile et des investissements visant par exemple la fibre optique. Sans oublier des mesures d'économies de l'ordre de 1,5 milliard de livres sur trois ans passant par le regroupement des sites, l'abandon du siège social de Londres, et surtout par la suppression, sur trois ans également, d'environ 13.000 postes concentrés 'principalement dans le back et le middle office'.





