BT : plombé par ses perspectives

L’opérateur télécoms BT décroche de 8,32% à 218,75 pence après avoir annoncé des perspectives décevantes et son intention de supprimer 13 000 postes de cadres intermédiaires et de backoffice afin d’économiser 1,5 milliard de livres d’ici 3 ans. Cette mesure lui coûtera 800 millions de livres. BT compte par ailleurs recruter 6 000 personnes pour soutenir le déploiement de son réseau et son service clients. Il va aussi déménager son siège pour un site plus petit à Londres.Au quatrième trimestre, clos fin mars, BT Group a dévoilé une progression de 1% de son bénéfice imposable ajusté, à 1,046 milliard de livres sterling. Son Ebitda ajusté a augmenté de 1% à 2,08 milliards de livres pour un chiffre d'affaires de 5,967 milliards, en recul de 3%. Ce dernier a baissé de 1,4% à données comparables.Sur le nouvel exercice 2018/2019, l'opérateur historique vise des revenus en repli de 2% en données organiques et un Ebitda ajusté situé entre 7,3 et 7,4 milliards de livres sterling. Ce dernier reculerait par rapport à l'exercice 2017/2018 : 7,505 milliards de livres. Selon UBS, ces prévisions impliquent une abaissement du consensus.