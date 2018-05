BURBERRY : acquiert l'italien CF&P

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Burberry a annoncé l'acquisition de CF&P, une entreprise italienne de maroquinerie de luxe. Les employés de la marque florentine, y compris une équipe d'artisans experts en étroite collaboration avec Burberry depuis plus de dix ans, intégreront la marque britannique à la fin de la transaction, prévue plus tard dans l'année. L'acquisition comprend les équipements et les stocks de l'activité qui resteront à Scandicci, son site actuel."Cette acquisition est une étape importante pour nous et une affirmation de notre ambition dans cette catégorie stratégiquement importante. Elle créera un centre d'excellence pour la maroquinerie Burberry, couvrant toutes les activités du prototypage, de l'innovation produit, de l'ingénierie et de la coordination de la production. Cela nous permettra de mieux contrôler la qualité, le coût, la livraison et la durabilité de nos articles en cuir", a commenté Marco Gobbetti, directeur général.