Burberry acquiert un expert toscan du sac à main

LONDRES (awp/afp) - Burberry a annoncé lundi l'acquisition d'un fabricant italien de sac à mains en cuir de la région de Florence. Le groupe de luxe britannique espère ainsi mieux maîtriser la chaîne de production de ces biens de haute qualité.

"Les employés de CF&P, y compris une équipe d'artisans experts qui travaillent étroitement avec Burberry depuis plus de dix ans, vont intégrer notre entreprise à la conclusion de cette transaction, prévue plus tard dans l'année", a annoncé Burberry dans un communiqué. Aucun montant n'a été communiqué pour cette transaction, qui s'élèverait autour de 20 à 30 millions d'euros (23,7 à 35,6 millions de francs suisses) d'après une source proche du dossier.

Dans le détail, CF&P va conserver une activité propre, pas concernée par ce rachat, mais sur un site de conception et de production distinct des activités rachetées par Burberry, situées à Scandicci, près de Florence en Toscane (nord de l'Italie). CF&P est spécialisé dans les sacs à main et accessoires mais ne fabrique pas de vêtements en cuir, un autre pan important de l'activité du groupe de luxe britannique.

Une centaine d'employés de cette entreprise artisanale vont passer sous l'égide de Burberry dans cette petite ville industrielle réputée pour son expertise dans le domaine de la maroquinerie.

Le groupe de luxe n'est pas coutumier de l'accroissement par acquisition et ne compte pas se lancer dans une frénésie acheteuse, a souligné un porte-parole joint par l'AFP, précisant que cette transaction répondait à une logique précise.

"Cela va créer un centre d'excellence pour la maroquinerie de Burberry, en couvrant toute la chaîne depuis la conception, l'innovation, l'ingénierie et la coordination de la production", a expliqué le directeur général Marco Gobbetti, cité dans le communiqué. "Ceci va nous donner plus de contrôle sur la qualité, les coûts, les livraisons et la durabilité de nos produits de maroquinerie".

afp/tn