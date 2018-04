BUREAU VERITAS : Nominations de Jacques Pommeraud et Laurent Louail à compter du 1er mai 2018

Nominations de Jacques Pommeraud et

Laurent Louail à compter du 1er mai 2018

Neuilly-sur-Seine, le 25 avril 2018 - Bureau Veritas annonce la nomination, à compter du 1er Mai 2018, de :

Jacques Pommeraud, en tant que Vice-Président Exécutif, en charge de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures en France et en Afrique et des activités Services aux Gouvernements et Commerce International. Jacques Pommeraud sera membre du Comité Exécutif du Groupe.



Laurent Louail, en tant que Vice-Président Exécutif, en charge de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures en Europe du Sud et de l'Ouest(1). Laurent Louail sera membre du Comité Exécutif du Groupe.

Ces nominations font suite à la réorganisation de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures en Europe. Ces activités seront scindées en deux nouveaux groupes opérationnels qui comprendront également les activités Afrique et Services aux Gouvernements de Bureau Veritas.

Jacques Lubetzki, jusqu'alors Vice-Président Exécutif, Matières Premières, Industrie & Infrastructures pour l'Europe quittera le Groupe le 31 juillet 2018. Jusqu'à cette date, il sera Conseiller Spécial et transmettra progressivement ses responsabilités à Jacques Pommeraud et Laurent Louail.

A propos de Jacques Pommeraud

Avant de rejoindre Bureau Veritas, Jacques Pommeraud travaillait pour SAP en tant que Senior

Vice-Président Customer Success. Il a débuté sa carrière dans le Conseil en Stratégie au sein de

McKinsey & Co, à Paris et Boston. En 2009, il intègre Atos pour prendre la direction du Lean et étend progressivement ses responsabilités jusqu'à être nommé Directeur Général de Canopy Cloud, joint-venture entre Atos, EMC2 et VMware. En 2014, il rejoint Salesforce Inc, en tant que Senior Vice-Président & Directeur Général Success Services, basé à San Francisco, aux Etats-Unis. Jacques Pommeraud, 42 ans, est diplômé d'un Master d'Ingénierie de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (France) et est titulaire d'un MBA à l'INSEAD.

A propos de Laurent Louail

Depuis Septembre 2015, Laurent Louail était Senior Vice-Président, en charge de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures de Bureau Veritas, région Pacifique. Il était basé à Melbourne, en Australie. Il a rejoint Bureau Veritas en 1995, en tant que Responsable Régional Industrie en France. Il a ensuite progressivement étendu ses responsabilités au niveau régional, jusqu'à être nommé Senior

Vice-Président en charge du réseau géographique France en 2013. Laurent Louail, 52 ans, est titulaire d'une Maîtrise des Sciences en Ingénierie Mécanique de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC).

(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr

Contacts Analystes / Investisseurs : Presse : Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix : +33 (0)1 55 24 77 80 Delphine Schroeder : +33 (0)6 82 51 65 29 florent.chaix@bureauveritas.com delphine.schroeder@dscommunication.fr Delphine Sacleux : +33 (0)6 71 10 80 03 delphine.sacleux@dscommunication.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BUREAU VERITAS via Globenewswire