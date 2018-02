Bureau Veritas lance Origin, la première solution de traçabilité alimentaire construite sur la blockchain

Neuilly-sur-Seine, le 28 février 2018 - Bureau Veritas lance Origin, le premier label de traçabilité à offrir aux consommateurs la preuve complète du parcours produit, de la fourche à la fourchette. Cette solution sera officiellement présentée le 5 mars 2018 à Tokyo, lors de la Global Food Safety Conference.

Origin, qui repose sur la technologie blockchain, offre aux consommateurs un moyen fiable et pratique d'accéder aux informations de chaque étape de fabrication d'un produit. En scannant un QR code en magasin, ils accèdent à l'historique complet du produit avant de prendre leur décision d'achat.

Origin apporte également un bénéfice considérable aux industriels de l'agroalimentaire. Marques et distributeurs pourront mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement grâce à une meilleure visibilité. La durée des rappels produits sera significativement réduite.

Des projets sont en cours avec un certain nombre de clients de Bureau Veritas, et la technologie est maintenant prête à être déployée à grande échelle.

Vincent Bourdil, Vice-Président des activités Food chez Bureau Veritas, a déclaré:

« Le lancement d'Origin est, pour Bureau Veritas, le résultat de deux années de travail durant lesquelles nous avons évalué de nombreuses applications blockchain. Origin est une solution gagnant-gagnant, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les fournisseurs, les transformateurs, les industriels et les distributeurs, car elle ajoute de la valeur au produit final. Avec Origin, les rappels produits peuvent être gérés en temps réel, ce qui permet à la marque de préserver sa réputation et de réduire ses coûts. »

L'utilisation de la blockchain est une innovation technologique qui résout les problèmes jusque-là classiquement rencontrés dans la mise en oeuvre de solutions de traçabilité. Développée en partenariat avec Worldline, leader dans le secteur des paiements et des services transactionnels, Origin est la première solution de traçabilité à tirer parti de la blockchain.

Olivier Stuckens, Managing Director Mobility & e-Transactional Services chez Worldline, a déclaré:

« La blockchain offre des avantages uniques pour un tel produit : elle est sécurisée, ouverte, transparente et ne nécessite pas d'entité centrale de contrôle. La blockchain révolutionne la façon dont les transactions sont vérifiées, augmentant ainsi la fiabilité de l'information. Si Origin a été en premier lieu pensé pour l'industrie agroalimentaire, cette solution peut également trouver des applications dans de nombreux autres secteurs. »

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 74 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI

www.bureauveritas.fr

