Bureau Veritas: ventes pénalisées par les changes, objectifs confirmés

Paris (awp/afp) - Le groupe d'inspection et de certification Bureau Veritas a confirmé jeudi ses objectifs 2018 de croissance organique et d'amélioration opérationnelle, en publiant un chiffre d'affaires en recul de 3,3% au 1er trimestre, pénalisé par un effet de change fortement négatif.

Les ventes du trimestre écoulé ont atteint 1,1 milliard d'euros, indique le groupe dans un communiqué. A périmètre et change constants, elles ressortent cependant en hausse de 2,6%.

En cause, un impact négatif de changes de 8%, principalement lié à l'affaiblissement du dollar et de certaines devises de pays émergents. Les acquisitions ont quant à elles apporté un effet périmètre positif de 2,1%.

Le directeur général, Didier Michaud-Daniel, cité dans le communiqué, a mis en avant le niveau de croissance organique de 2,6%, "en accélération par rapport à l'année passée".

Il a également relevé que cinq des six divisions du groupe étaient en croissance, en données comparables, avec une moyenne de 3,6%.

M. Michaud-Daniel a en particulier pointé la performance du pôle Industrie, qui a renoué avec une croissance organique positive de 1,5% "après dix trimestres consécutifs en territoire négatif".

Seule la division Marine et Offshore est restée orientée à la baisse (-8,5% en comparable), pâtissant du ralentissement du transport maritime et d'un effet de comparaison élevé.

Pour 2018, le groupe continue à viser une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires et une "légère amélioration" de sa marge opérationnelle ajustée à change constant.

Bureau Veritas indique qu'il a effectué cinq acquisitions depuis le début de l'année, représentant un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 80 millions d'euros.

afp/rp