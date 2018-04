Burelle S.A. : activité du 1er trimestre 2018 : +2,8 %

BURELLE SA

ACTIVITE1 DU 1ER TRIMESTRE 2018 : + 2,8 %

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018 ATTENDUS EN AMELIORATION

En M€



1er trimestre

2017 1er trimestre

2018 Variation

(%) Variation à

périmètre et change constants (%) Europe/Afrique

% du CA 1 127,2

55 % 1 119,1

58 % -0,7 % +3,1 % Amérique du Nord

% du CA 523,5

26 % 449,4

23 % -14,2 % -0,3 % Asie

% du CA 327,1

16% 320,3

16% -2,1 % +5,4 % Amérique du Sud

% du CA 62,4

3% 54,1

3% -13,3 % +10,1 % Chiffre d'affaires économique1

% du CA économique 2 040,2

100 % 1 942,9

100 % -4,8 % +2,8 % Chiffre d'affaires des coentreprises 296,9 305,8 +3,0 % +5,0 % Chiffre d'affaires consolidé1 1 743,3 1 637,1 -6,1 % +2,5 %

[1] Le chiffre d'affaires économique (ou activité) correspond au chiffre d'affaires consolidé augmenté du chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention. Le chiffre d'affaires consolidé ne comprend pas la quote-part relative aux coentreprises, consolidées par mise en équivalence.

Le chiffre d'affaires économique1 de Burelle SA au premier trimestre 2018 s'élève à 1 942,9 millions d'euros, en hausse de 2,8 % à périmètre et change constants. Les effets de périmètre et les effets de change sont négatifs pour respectivement 44,3 millions d'euros et 109,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé1, hors coentreprises, progresse de 2,5 % à périmètre et change constants.

L'activité1 du premier trimestre 2018 se compare à un premier trimestre 2017 particulièrement dynamique où la Compagnie Plastic Omnium, qui génère l'essentiel du chiffre d'affaires économique de Burelle SA, avait enregistré une forte hausse de ses activités automobiles, soutenue par une progression de la production automobile mondiale de 5,9 % et un effet de rattrapage aux Etats-Unis. Au premier trimestre 2018, le pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium affiche une croissance de 3,1 % à périmètre et change constants dans un environnement où la production automobile mondiale est estimée en baisse de 0,6 % sur la période.

Le chiffre d'affaires économique de Burelle SA par zone géographique affiche une progression soutenue en Asie où le pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium progresse de 5,8 % à périmètre et change constants. En Chine, qui représente 9 % du chiffre d'affaires total, la croissance de ces activités atteint 11,5 % à périmètre et change constants dans un contexte de baisse de la production automobile dans ce pays, estimée à 1,9 %. En Europe, les activités automobiles sont en croissance de 3,3 % à périmètre et change constants, pour une production en baisse de 0,1 %. En Amérique du Nord, où la production automobile est en recul de 2,7 %, le chiffre d'affaires est quasiment stable à périmètre et changes constants.

La Compagnie Plastic Omnium a connu, au premier trimestre, une forte activité commerciale, en particulier pour ses produits innovants comme les hayons en composite, les systèmes de dépollution pour les véhicules diesel et les réservoirs pressurisés pour les véhicules hybrides. Elle a ajouté à son portefeuille clients deux nouveaux constructeurs asiatiques en Malaisie et au Japon, ce qui porte à 80 le nombre de constructeurs avec lesquels elle est en relation. Parallèlement, elle étend son réseau industriel dans les zones en croissance avec sept usines actuellement en construction.

En février 2018, la Compagnie Plastic Omnium a investi dans le capital de la société de plastronique finlandaise Tactotek. Cette opération a pour but de renforcer sa capacité à intégrer et protéger les radars et les capteurs des véhicules et de confirmer sa position de leader dans les systèmes et modules de carrosserie intelligents.

Sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence, la Compagnie Plastic Omnium se renforcera à nouveau cette année, dans les modules de carrosserie, en portant sa participation au capital du leader mondial des blocs-avant, HBPO, de 33,33 % à 66,66 % pour une valeur de 350 millions d'euros. Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de HBPO est intégré à hauteur de 33,33 % dans celui de Burelle SA pour 180 millions d'euros. En 2018, HBPO prévoit un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.

La Compagnie Plastic Omnium a annoncé fin 2017 le projet de cession de son activité Environnement dont le processus suit son cours. Au premier trimestre 2018, cette division réalise un chiffre d'affaires de 78,4 millions d'euros contre 82,2 millions au premier trimestre 2017. Si les opérations de cession et d'acquisition prévues se réalisent, le chiffre d'affaires proforma 2018 de la Compagnie Plastic Omnium atteindra plus de 9 milliards d'euros.

Parallèlement à ces opérations, la principale filiale de Burelle SA accélère la mise en place de son dispositif dédié aux nouvelles énergies, particulièrement dans le domaine de la pile à combustible et de la propulsion à hydrogène. Avec la mise en chantier de son nouveau centre de recherche avancée Deltatech et la création d'une filiale spécialisée dans les nouvelles énergies, elle se dote de moyens importants pour devenir un acteur majeur des systèmes de stockage d'énergie et de propulsion pour l'automobile.

Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, réalise, au premier trimestre 2018, un chiffre d'affaires stable, à 2,5 millions d'euros. Sa contribution au chiffre d'affaires consolidé de Burelle SA s'élève à 0,8 million d'euros.

Burelle Participations n'a pas pris de nouvel engagement au cours du trimestre. Elle a déboursé 1,5 million d'euros au titre d'une participation directe décidée en 2017. Depuis le 1er janvier 2018, elle applique la norme IFRS 9 et enregistre en résultat l'appréciation de son portefeuille et non plus les plus ou moins-values réalisées. La valorisation du portefeuille n'a pas varié depuis la fin de l'exercice 2017.

Perspectives

Au deuxième trimestre, la Compagnie Plastic Omnium attend une évolution plus rapide de ses activités automobiles que celle de la production automobile mondiale, prévue en hausse de 5 %. S'appuyant sur un bon niveau d'activité, les commandes en portefeuille et les ouvertures de nouvelles usines, elle anticipe une nouvelle amélioration de ses résultats pour le premier semestre 2018.

Le résultat semestriel de Burelle Participations dépendra de l'appréciation du portefeuille qui, en général, n'est pas significative au 30 juin. Celui de Sofiparc sera en amélioration. En conséquence, les résultats semestriels de Burelle SA connaîtront une nouvelle amélioration, s'inscrivant dans le sillage de ceux de la Compagnie Plastic Omnium.

Note : en application de la norme IFRS 15, le chiffre d'affaires associé aux activités réalisées par la Compagnie Plastic Omnium pendant la phase projet des contrats automobiles (outillage et développement) est comptabilisé depuis le 1er janvier 2018 à la date de démarrage de la vie série.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, la Compagnie Plastic Omnium, Burelle Participations et Sofiparc. La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie en plastique et des systèmes à carburant pour l'automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 33 000 personnes dans 128 usines, 23 centres de R&D et 31 pays dans le monde. Elle est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 code ISIN : FR0000124570).

