Burelle S.A. : liste des informations publiées au cours de 12 derniers mois

BURELLE SA

Société Anonyme au capital de 27 799 725 €

Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007 LYON

RCS : 785 386 319 Lyon

LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

(Art. L.451-1-1 du Code Monétaire et Financier ;

Art 222-7 du Règlement Général de l'AMF)

Les documents et communiqués ont été mis en ligne sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers et sont disponibles sur le site de Burelle SA, http://www.burelle.fr/

Nature des informations Références des publications ou diffusions I- Activité et résultats - Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés







- Résultats semestriels 2017



BALO du 12 juillet 2017











Communiqué du 31 juillet 2017 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 Communiqué du 26 octobre 2017



- Chiffre d'affaires 2017 Communiqué du 19 février 2018



- Résultats 2017







- Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018



Communiqué du 28 mars 2018







Communiqué du 26 avril 2018 II- Vie sociale



- Vote des résolutions à l'Assemblée Générale 2017 et Présentation











12 juin 2017



- Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 31 mai 2018 (BALO)







- Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 31 mai 2018







- Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018







- Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018







- Formulaire de participation et de vote par correspondance ou par procuration







- Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018







- Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2018



BALO du 23 avril 2018











4 mai 2018











4 mai 2018











4 mai 2018









27 mai 2018











4 mai 2018











4 mai 2018 III- Autres informations - Bilan semestriel 2017 du contrat de liquidité

- Bilan annuel du contrat de liquidité



5 juillet 2017

4 janvier 2018 - Déclaration des droits de vote au 31 mai 2017

- Déclaration des droits de vote à l'Assemblée Générale du 2 juin 2017

- Déclaration des droits de vote au 30 juin 2017

- Déclaration des droits de vote au 31 juillet 2017

- Déclaration des droits de vote au 31 août 2017

- Déclaration des droits de vote au 30 septembre 2017

- Déclaration des droits de vote au 31 octobre 2017

- Déclaration des droits de vote au 30 novembre 2017

- Déclaration des droits de vote au 31 décembre 2017

- Déclaration des droits de vote au 31 janvier 2018

- Déclaration des droits de vote au 28 février 2018

- Déclaration des droits de vote au 31 mars 2018

- Déclaration des droits de vote au 24 avril 2018

- Déclaration des droits de vote au 30 avril 2018







- Rapport annuel 2016







- Rapport financier semestriel 12 juin 2017

12 juin 2017







5 juillet 2017

22 août 2017

12 septembre 2017

6 octobre 2017

6 novembre 2017

3 décembre 2017

4 janvier 2018

12 février 2018

9 mars 2018

5 avril 2018

30 avril 2018

3 mai 2018















31 juillet 2017 - Rapport financier annuel 2017



27 avril 2018



- Rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise



27 avril 2018 - Honoraires des Commissaires aux Comptes

- Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois 27 avril 2018

4 mai 2018

