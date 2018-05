Burelle S.A. : mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 31 mai 2018

BURELLE SA

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE BURELLE SA

DU 31 MAI 2018

L'Assemblée Générale Mixte de Burelle SA se tiendra le 31 mai 2018 au Cercle de l'Union, 27 place Bellecour - 69002 Lyon à 11 heures.

Un avis de convocation, comprenant des informations sur l'activité du Groupe et de la Société et leurs résultats ainsi que le texte des résolutions soumises au vote, est adressé dans les délais légaux aux actionnaires détenant des actions au nominatif. L'avis préalable, valant avis de convocation et incluant l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié au BALO du 23 avril 2018.

Ces documents sont également disponibles sur le site Internet de Burelle SA http://www.burelle.fr sous les onglets «Espace Actionnaires» et «Assemblée Générale».

Tout actionnaire peut également consulter sur le site Internet de Burelle SA, l'Information Réglementée qui comprend notamment le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise et le Rapport Financier Annuel 2017.

En complément, tout actionnaire peut demander l'envoi du rapport annuel 2017 et plus généralement de l'ensemble des documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81, R 225-83 et R 225-88 du Code de commerce en contactant le service dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Il est également possible de prendre connaissance des documents qui seront fournis à l'Assemblée en les consultant au siège administratif de Burelle SA, 1 allée Pierre Burelle - 92 300 Levallois Perret.

