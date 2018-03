Burelle S.A.: résultats 2017

BURELLE SA

19, avenue Jules Carteret

69007 Lyon

785 386 319 R.C.S. Lyon





Le 28 mars 2018 à 18h

RESULTAT NET 2017 A 249 MILLIONS D'EUROS : + 32 %

Les résultats consolidés de Burelle SA sont portés à des niveaux record par sa principale filiale, la Compagnie Plastic Omnium, qui signe, après l'intégration de l'acquisition réalisée en 2016, un exercice 2017 conjuguant forte croissance et amélioration de la performance opérationnelle.

En millions d'euros 2016 2017 Evolution Chiffre d'affaires économique1 6 938,6 8 003,9 15,4 % Chiffre d'affaires consolidé1 5 860,2 6 771,8 15,6 % Marge opérationnelle2

% du CA consolidé 554,9

9,5% 637,0

9,4% 14,8 % Résultat net consolidé

% du CA consolidé

Résultat net part du Groupe 328,9

5,6%

188,4 429,5

6,3%

249,3 30,6 %







32,3 % EBITDA

% du CA consolidé 806,5

13,8 % 930,9

13,7 % 15,4 % Endettement financier net au 31/12

Endettement financier net/Capitaux propres 755,7

45 % 496,6

26 %

[1] Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé plus celui des co-entreprises du Groupe à hauteur du pourcentage de détention.

2 La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et l'amortissement des actifs incorporels acquis, avant les autres produits et charges opérationnels.

La forte croissance du chiffre d'affaires en 2017 reflète l'intégration en année pleine de l'acquisition de juillet 2016 et une belle performance organique. Le chiffre d'affaires économique est en progression de 15,4 % et de 10,4 % à périmètre et changes constants. Les effets de périmètre sont favorables de 707,7 millions d'euros, dont 558,4 millions d'euros au titre de l'acquisition, et les effets de change défavorables de 98,6 millions d'euros. Par rapport à 2016, le chiffre d'affaires consolidé croît de 15,6 % et de 9,6 % à périmètre et change constants.

Le pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium est la source de cette dynamique de croissance. En progression de 10,8 % à périmètre et change constants, il croît plus vite en 2017 que la production automobile mondiale estimée en hausse de 2,2 %. L'activité est portée par la montée en production des nouvelles usines, des gains en parts de marché et le poids croissant des produits innovants.

Toutes les zones géographiques contribuent à la croissance. En particulier, l'Amérique du Nord et l'Asie, soutenue par la Chine, affichent des progressions nettement supérieures à celle de leur marché, de respectivement 15,3 % et 14,3 % à périmètre et change constants.

La marge opérationnelle est en hausse de 14,8 %, atteignant 637 millions d'euros. Elle progresse d'un niveau proforma de 8,9 % en 2016 à 9,4 % en 2017. Cette amélioration reflète la bonne performance des activités automobiles, soutenue par un taux d'utilisation élevé des usines, un strict contrôle des coûts et une amélioration de la rentabilité des entités acquises plus rapide que prévu.

Le résultat net consolidé de l'exercice atteint 429,5 millions d'euros en 2017, en hausse de 30,6 %. Il intègre des charges non courantes nettes de 57,2 millions d'euros contre 69,9 millions d'euros en 2016. Ce montant comprend des plus-values de 2,1 millions d'euros générées par Burelle Participations, et des charges de restructuration et autres charges non courantes nettes liées à la Compagnie Plastic Omnium pour 59,3 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe approche 250 millions d'euros, en hausse de 32,3 %. Rapporté à une action, il s'établit à 141,81 euros au lieu de 107,24 euros pour 2016.

Les investissements de l'exercice, d'un montant de 459,0 millions d'euros, concernent essentiellement la Compagnie Plastic Omnium qui étend son réseau industriel dans les zones en croissance. Après leur financement, il reste un cash-flow libre de 183,1 millions d'euros fin 2017. Au 31 décembre 2017, après prise en compte des cessions, l'endettement financier net ressort à 496,6 millions d'euros, en baisse de 259,1 millions d'euros par rapport à 2016. Il représente 26 % des capitaux propres contre 45 % fin 2016.

La Compagnie Plastic Omnium se prépare activement aux mutations à venir dans l'automobile, en investissant en innovation et en acquisitions technologiques. En décembre 2017, elle a acquis deux sociétés de fabrication présentes dans le domaine de l'hydrogène et créé une nouvelle filiale, Plastic Omnium New Energies, pour porter ses ambitions dans la transition énergétique. Afin de concentrer ses ressources sur ces enjeux, elle a annoncé son projet de céder ses activités dans l'Environnement.

Société de capital-investissement, Burelle Participations réalise, en 2017, des plus-values de 2,1 millions d'euros sur ses investissements dans des fonds de private equity ce qui lui permet de présenter un résultat de 1,6 million d'euros. Les engagements pris au cours de l'exercice s'élèvent, pour la seconde année consécutive, à 18,6 millions d'euros, dont 12,8 millions d'euros portent sur les nouvelles générations de fonds internationaux en portefeuille. Au 31 décembre 2017, l'actif net réévalué de Burelle Participations ressort à 53,5 millions d'euros, en progression de 2,6 millions d'euros sur l'exercice. Le portefeuille investi s'est apprécié de 12,4 % depuis fin 2016.

Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofiparc bénéficie des loyers perçus sur les deux actifs entrés en patrimoine courant 2016. Les loyers et charges refacturées s'élèvent à 9,8 millions d'euros en 2017 et contribuent, après élimination des opérations intragroupe, au chiffre d'affaires consolidé pour 3,3 millions d'euros. Le résultat avant impôt ressort à 3,8 millions d'euros.

RESULTAT SOCIAL ET DIVIDENDE

Le résultat net social de Burelle SA suit la hausse du dividende de la Compagnie Plastic Omnium et atteint 39,6 millions d'euros, en progression de 34 %. A la fin de l'exercice, Burelle SA détient une trésorerie nette de 45,4 millions d'euros. Depuis la réduction de capital de 0,98 % décidée par la Compagnie Plastic Omnium en août 2017, la participation de Burelle SA est de 57,57 % au lieu de 57,01 % fin 2016.

Le Conseil proposera à l'Assemblée Générale du 31 mai 2018 de porter le dividende à 16 euros par action. Il sera mis en paiement le 7 juin 2018.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le 1er mars 2018, la Compagnie Plastic Omnium a annoncé un accord pour acquérir, à une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros, la participation de 33,33 % de Mahle dans la co-entreprise HBPO. A l'issue de cette opération, la Compagnie Plastic Omnium détiendra 66,66 % de HBPO et le groupe allemand Hella 33,33 %. Leader mondial dans le développement, l'assemblage et la logistique de modules bloc avant, HBPO réalise un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2017. Le but de cette acquisition pour la Compagnie Plastic Omnium est d'accélérer son développement dans la carrosserie intelligente modulaire face aux enjeux de la voiture autonome et connectée de demain. L'opération est soumise aux autorités de la concurrence et devrait être finalisée courant 2018.

PERSPECTIVES 2018

2018 sera une nouvelle année de surperformance pour la Compagnie Plastic Omnium qui attend une amélioration de ses résultats dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale estimée à 2 %. A horizon 2021, elle a confirmé la perspective d'un chiffre d'affaires économique de 10 milliards d'euros, d'une marge opérationnelle en progression continue et d'un free cash-flow de plus de 1 milliard d'euros en cumulé, après des investissements prévus à 2,5 milliards d'euros sur la période 2017-2021. Elle continuera d'investir en innovation et dans des sociétés technologiques.

Burelle Participations appliquera à compter du 1er janvier 2018 la norme IFRS 9. En conséquence, son résultat dépendra de l'appréciation de son portefeuille sur l'année et non plus des plus ou moins-values réalisées. Le résultat de Sofiparc sera en amélioration. Dans ce contexte, les résultats consolidés de Burelle SA connaîtront une nouvelle progression.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, la Compagnie Plastic Omnium, Burelle Participations et Sofiparc. La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie en plastique et des systèmes à carburant pour l'automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 33 000 personnes dans 128 usines, 23 centres de R&D et 31 pays dans le monde. Elle est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 code ISIN : FR0000124570).

Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.65 00 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.80 - investor.relations@burelle.com Site internet : www.burelle.com

