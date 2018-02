Burelle S.A. : un chiffre d'affaires 2017 de 8 milliards d'euros (+15 %)

BURELLE SA

Siège social : 19 boulevard Jules Carteret 69007 LYON

Société anonyme au capital social de 27 799 725 euros

Paris, le 19 février 2018 à 18h

UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2017 DE 8 MILLIARDS D'EUROS

EN CROISSANCE DE PLUS DE 15 %

En millions d'euros 2016 2017 Variation Variation à périmètre

et change constants Europe, Afrique

% du CA 3 741,4

54% 4 362,7

54% + 16,6 % +6,0 % Amérique du Nord

% du CA 1 810,5

26% 2 044,9

26% +12,9 % +15,5 % Asie

% du CA 1 188,4

17% 1 326,8

17% +11,7 % +14,0 % Amérique du Sud

% du CA 198,4

3% 269,5

3% +35,9 % +23,8 % Chiffre d'affaires économique1 6 938,6

100% 8 003,9

100% +15,4 % +10,4 % Chiffre d'affaires consolidé1 5 860,2 6 771,8 +15,6 % +9,6 %

1 Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé plus la quote-part du chiffre d'affaires des coentreprises. Le chiffre d'affaires consolidé ne comprend pas le chiffre d'affaires des co-entreprises, consolidées par mise en équivalence.

Le chiffre d'affaires économique de Burelle SA en 2017 atteint 8 003,9 millions d'euros, en hausse de 15,4 %. Générée par la Compagnie Plastic Omnium, cette forte progression reflète une croissance organique soutenue ainsi que l'apport de l'acquisition conclue fin juillet 2016. Cet effet de périmètre net des cessions contribue pour 707,7 millions d'euros au chiffre d'affaires économique par rapport à 2016 alors que les variations de change l'amputent de 98,6 millions d'euros. A périmètre et change constants, l'activité croît de 10,4 %.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 6 771,8 millions d'euros en 2017, en hausse de 15,6 % et de 9,6 % à périmètre et change constants.

Au quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires économique atteint 2 100,1 millions d'euros, affichant une croissance de 2,6 % et de 8 % hors impacts de change et de périmètre. Sur la même période, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 1 780,6 millions d'euros, en progression de 2,1 % et de 8,3 % à périmètre et change constants.

Les activités automobiles de la Compagnie Plastic Omnium demeurent le principal vecteur de croissance. Récoltant les fruits des commandes engrangées ces dernières années et de la montée en puissance des nouvelles usines et des produits innovants, les deux divisions automobiles de la Compagnie Plastic Omnium voient leur activité croître de 10,8 % à périmètre et change constants dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale estimée à 2,2 %.

L'activité Environnement, dont la Compagnie Plastic Omnium a lancé le projet de cession fin décembre 2016, réalise un chiffre d'affaires de 335,5 millions d'euros en 2017, en progression de 2,5 % à périmètre et change constants.

La répartition du chiffre d'affaires économique de Burelle SA par zone géographique montre une progression soutenue dans toutes les régions par rapport à 2016. En Europe, où la production automobile est estimée en hausse de 3,3 %, le chiffre d'affaires bénéficie de l'intégration de l'acquisition de juillet 2016 et d'une forte activité en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. A périmètre et change constants, la croissance des divisions automobiles en Europe atteint 6,3 %.

En progression de 15,5 % en termes constants, l'Amérique du Nord bénéficie de la montée en régime des nouvelles capacités ouvertes depuis trois ans et du succès des systèmes SCR de dépollution et des modèles SUV/Light trucks qui représentent une forte part de l'activité.

En Asie, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 14,0 % en termes constants. Il est soutenu par la forte progression de la Chine qui profite de l'expansion de son réseau industriel et des gains en part de marché notamment auprès des constructeurs chinois. La croissance organique y atteint 17 % dans un marché où la production automobile est en hausse de 2,7 %.

Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, génère un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros en 2017 contre 9 millions d'euros en 2016. Cette progression traduit la contribution en année pleine des nouveaux immeubles entrés en portefeuille courant 2016. Déduction faite des loyers intra-groupe, l'apport de cette filiale au chiffre d'affaires total est quasiment stable à 2,9 millions d'euros.

Filiale dédiée au capital-investissement, Burelle Participations continue d'accroître ses engagements en restant fidèle à sa politique de diversification. Les engagements pris au cours de l'exercice se sont élevés à 18,5 millions d'euros, dont 12,7 millions d'euros dans des fonds internationaux et 1,8 million d'euros dans une prise de participation en direct. La rotation du portefeuille se poursuit, bénéficiant d'un contexte de liquidités abondantes.

Perspectives

Les résultats de Burelle SA seront communiqués le 28 mars 2018 et refléteront la forte progression de la Compagnie Plastic Omnium.

***

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle 57,57 % du capital de la Compagnie Plastic Omnium et l'intégralité du capital de Burelle Participations et Sofiparc. La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie en plastique et des systèmes à carburant pour l'automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 33 000 personnes dans 127 usines, 24 centres de R&D et 31 pays dans le monde. Elle est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 code ISIN : FR0000124570).

