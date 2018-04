Exercice 2017: comme prévu, l’achèvement du projet du Gothard a grevé le résultat

Le Groupe Burkhalter a bouclé l'exercice 2017 sur un résultat consolidé de CHF 30.1 millions, soit une baisse de 17.5% par rapport à l'exercice précédent (CHF 36.5 millions). Ce recul était prévisible et résulte principalement de la fin du projet du Gothard. À cela s'ajoute que les concurrents se livrent une guerre des prix incompréhensible, à laquelle le Groupe Burkhalter ne peut pour l'instant pas non plus totalement se soustraire. Il en résulte que la marge 2017 s'inscrit en léger retrait par rapport à l'exercice précédent, y compris abstraction faite du projet du Gothard. La bonne situation financière de l'entreprise amène néanmoins le Conseil d'administration à proposer à l'assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 5.00 par action (CHF 5.50 l'exercice précédent).