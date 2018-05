Business & Decision : Réalisation à venir de la cession du contrôle de Business & Decision SA au profit de Network Related Services

Paris, le 11 mai 2018

Business & Decision SA a été informée de la réalisation de l'opération de cession du bloc majoritaire de titres détenu par le groupe familial Bensabat à Network Related Services (groupe Orange) au plus tard d'ici au 7 juin 2018. Cette date résulte notamment du traitement de contraintes liées aux procédures de succession du groupe familial Bensabat, qui conduira à la cession de 59,10% du capital de la Société. Les 4,9% du capital de la Société restants seront acquis ultérieurement par Network Related Services dès la clôture des procédures de succession en question.

A l'issue de l'acquisition du bloc majoritaire, Network Related Services sera tenu de déposer, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions Business & Decision non détenues par elle, à un prix de 7,93 euros par action, payable exclusivement en numéraire (ce prix par action étant supérieur au prix par action qui résultera des cessions du bloc majoritaire et du bloc complémentaire). Le dépôt de ce projet d'offre publique devrait intervenir dans le courant du mois de juin 2018.

Prochaines publications

31 juillet 2018 : Chiffre d'affaires du premier semestre 2018, après Bourse

30 août 2018 : Résultats semestriels 2018, après Bourse

31 janvier 2019 : Chiffre d'affaires de l'exercice 2018, après Bourse

À propos de Business & Decision

Business & Decision (BND - FR750000098958) est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie plus de 2 400 personnes en France et dans le monde.