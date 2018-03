Business & Decision : Résultat annuel 2017

Paris, le 22 mars 2018

Business & Decision, groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, annonce, pour l'exercice 2017, un résultat opérationnel courant de 2,4 millions d'euros, contre 0,2 M€ en 2016.

Le résultat du groupe pour l'exercice 2017 est marqué par l'amélioration du résultat opérationnel courant. Comme annoncé dans un communiqué d'avertissement sur les résultats, le 15 mars 2018, le résultat net du groupe est fortement dégradé en raison de la prise en compte de charges non-courantes de 8,9 millions d'euros, consécutives essentiellement à la mise en œuvre du projet capitalistique de Business & Decision, ainsi qu'à la dépréciation de survaleurs de filiales étrangères.

Chiffre d'affaires

M€ 2017 (*) 2016 publié 2016 ajusté Var. Chiffre d'affaires 212,0 227,6 209,2 1,3 %

Le chiffre d'affaires s'élève à 212,0 M€ pour l'exercice 2017, en croissance de 1,3 % par rapport à l'exercice 2016 à taux de change constants (1) et à périmètre comparable (2).

Dans le cadre des travaux d'audit, de vérification des comptes et de l'application des principes de consolidation (ajustement du périmètre), le chiffre d'affaires du groupe, annoncé le 31 janvier dernier

à 213,1 M€ a fait l'objet d'un retraitement de 1,1 M€.

(1) taux de change constants : taux moyens annuels 2017 appliqués à 2016 (impact CA 2016 de 0,8 M€)

(2) périmètre comparable : exclusion des activités cédées en 2016 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (impact CA 2016 de 17,6 M€)

Résultats

M€ Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel Résultat net (part du groupe) 2017 (*) 2,4 -6,5 -11,2 2016 0,2 -0,4 -5,9

(*) Les comptes au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le conseil d'administration le 21 mars 2018. Les comptes sont en cours d'audit par les commissaires aux comptes.

Jean-Louis Didier Président-directeur général de Business & Decision, déclare : « Nous avons poursuivi en 2017 nos actions de recentrage et d'optimisation de nos organisations. Nos résultats témoignent des efforts consentis pour traverser la période de transition et préparer l'avenir du groupe. »

Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,4 M€, contre 0,2 M€ pour l'exercice 2016. Cette amélioration est issue des plans d'action d'optimisation des coûts opérationnels, en particulier en France. Néanmoins, les Etats-Unis ont pesé sur le résultat opérationnel courant du groupe en raison du report du projet Mi-Case Arizona, dont la mise en place devrait intervenir en 2018.

Le résultat opérationnel s'élève à -6,5 M€, après impact de charges opérationnelles non-courantes dont coûts de restructuration pour 2,1 M€, coûts relatifs au projet capitalistique de Business & Decision pour 1,7 M€, coûts complémentaires suite à la cession des deux activités aux Etats-Unis pour 0,9 M€, dépréciations de goodwill de 4,0 M€ pour ajustements au contexte général d'activité aux Etats-Unis et en Suisse romande, et dépréciation d'actifs destinés à être cédés de 0,2 M€.

Le résultat net, part du groupe, s'établit à -11,2 millions d'euros, intégrant un résultat financier de -2,7 M€ et des charges d'impôt de 2,8 M€.

Le total du bilan s'établit à 157,2 millions d'euros à fin 2017. La dette financière nette s'élève à 30,5 millions d'euros contre 27,1 millions d'euros pour l'exercice précédent sous l'effet notamment du préfinancement des crédits d'impôt et de l'augmentation du recours à l'affacturage.

La trésorerie nette affiche une quasi stabilité par rapport à l'exercice précédent et les flux de trésorerie générés par l'activité font état d'une variation positive de 6,1 M€ à fin 2017, contre une variation négative de 2,4 M€ à fin 2016.

Perspectives

L'année 2018 devrait s'inscrire dans la poursuite du plan d'actions de retour à la performance pour Business & Decision. Le projet de rapprochement avec le groupe Orange se poursuit, suite à la signature en octobre 2017 de l'accord portant sur la cession du bloc de contrôle de Business & Decision, tel que mentionné dans les communiqués de presse du 26 octobre 2017 et du 15 mars 2018. Dans ce contexte, le plan stratégique 2020 et les objectifs annoncés par Business & Decision dans ce cadre seront revus pour tenir compte des nouvelles perspectives.

Prochaines publications

31 juillet 2018 : Chiffre d'affaires du premier semestre 2018, après Bourse

30 août 2018 : Résultats semestriels 2018, après Bourse

31 janvier 2019 : Chiffre d'affaires de l'exercice 2018, après Bourse

À propos de Business & Decision

Business & Decision (BND - FR750000098958) est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie plus de 2 400 personnes en France et dans le monde.