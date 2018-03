Business & Decision : avertissement sur les résultats 2017

15/03/2018 | 18:37

A une semaine jour pour jour de leur publication, Business & Decision a lancé ce jeudi après la clôture un avertissement sur ses résultats au titre de l'exercice 2017.



Le groupe international de consulting et d'intégration de systèmes a fait savoir qu'il anticipe un résultat net 'dégradé' en raison de la prise en compte de charges non-courantes d'environ 9 millions d'euros, consécutives essentiellement à la mise en oeuvre du projet capitalistique de Business & Decision, ainsi qu'à la dépréciation de survaleurs de filiales étrangères (norme IAS 36).



Le groupe annonce néanmoins une amélioration de son résultat opérationnel courant. Il avait fait état fin janvier d'un chiffre d'affaires consolidé de 213,1 millions d'euros au titre de l'année close, en croissance de 1,9% à taux de change et périmètre constants.





