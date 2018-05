Business & Decision : cession à venir du bloc majoritaire

14/05/2018 | 07:41

Business & Decision annonce que la réalisation de la cession du bloc majoritaire de titres détenu par le groupe familial Bensabat à Network Related Services, filiale du groupe Orange, interviendra au plus tard d'ici au 7 juin.



Cette date résulte notamment du traitement de contraintes liées aux procédures de succession du groupe familial Bensabat, qui conduira à la cession de 59,1% du capital de la société. Les 4,9% du capital restants seront ensuite acquis par Network Related Services.



Après l'acquisition du bloc majoritaire, Network Related Services devra déposer, courant juin, un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions Business & Decision non détenues par elle, à un prix de 7,93 euros par action, payable exclusivement en numéraire.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.