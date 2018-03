Business & Decision : pertes de -11,2 ME en 2017

23/03/2018 | 08:27

Le chiffre d'affaires s'élève à 212,0 ME pour l'exercice 2017, en croissance de 1,3 % par rapport à l'exercice 2016 à taux de change constants et à périmètre comparable.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,4 ME, contre 0,2 ME pour l'exercice 2016.



' Cette amélioration est issue des plans d'action d'optimisation des coûts opérationnels, en particulier en France. Néanmoins, les Etats-Unis ont pesé sur le résultat opérationnel courant du groupe en raison du report du projet Mi-Case Arizona, dont la mise en place devrait intervenir en 2018 ' indique le groupe.



Le résultat opérationnel s'élève à -6,5 ME, après impact de charges opérationnelles non-courantes. Le résultat net, part du groupe, s'établit à -11,2 millions d'euros.



' L'année 2018 devrait s'inscrire dans la poursuite du plan d'actions de retour à la performance pour Business & Decision. Le projet de rapprochement avec le groupe Orange se poursuit, suite à la signature en octobre 2017 de l'accord portant sur la cession du bloc de contrôle de Business & Decision ' indique la direction.



