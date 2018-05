Achat du turbo put infini 4552S Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 17/05/2018 | 15:31

Opinion : Négative sous les 5600 EUR

Objectif de cours : 5410 EUR

Stop de protection: 5660 EUR



L'indice devrait ainsi amorcer un mouvement de consolidation en direction des 5500 points voire 5410 points par extension.

Les indicateurs techniques mettent en évidence une situation de surachat et le contexte géopolitique tendu, les tensions commerciales et la hausse des rendements obligataires plaidant en faveur de ce scénario.



On pourra donc acheter le turbo put infini Société Générale 4552S qui cote 2.33 EUR pour un niveau de financement à 5832 points et une barrière désactivante à 5715 points.

Les potentiels de gain sont respectivement de 40% et 75%.

Le seuil d'invalidation fixé vers 5660 points limitera le risque à 26%.







Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Mnemo Type Strike Barrière Echéance 4552S PUT 5832 5715 - Cours Obj. théorique Risk théorique 2.33 75% -26% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés Ralliant des niveaux inédits depuis décembre 2007, le CAC40 pourrait subir quelques prises de bénéfices, après une hausse ininterrompue depuis début avril.L'indice devrait ainsi amorcer un mouvement de consolidation en direction des 5500 points voire 5410 points par extension.Les indicateurs techniques mettent en évidence une situation de surachat et le contexte géopolitique tendu, les tensions commerciales et la hausse des rendements obligataires plaidant en faveur de ce scénario.On pourra donc acheter le turbo put infini Société Générale 4552S qui cote 2.33 EUR pour un niveau de financement à 5832 points et une barrière désactivante à 5715 points.Les potentiels de gain sont respectivement de 40% et 75%.Le seuil d'invalidation fixé vers 5660 points limitera le risque à 26%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.98% 5621.92 4.80%

© Zonebourse.com 2018 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique TURBO SHORT SUR CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine