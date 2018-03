Cours de clôture des valeurs du CAC 40

Clôture Variation Variation en % CAC-40 Index 5.282,75 +15,49 +0,29 Composants de l'indice: Accor 45,58 -0,20 -0,44 Airbus 96,00 -0,84 -0,87 Air Liquide 101,65 -0,05 -0,05 Atos 113,65 +0,05 +0,04 AXA 22,80 +0,23 +1,02 BNP Paribas 62,45 +0,64 +1,04 Bouygues 41,70 +0,20 +0,48 Capgemini 105,05 -0,45 -0,43 Carrefour 16,95 +0,05 +0,27 Crédit Agricole 13,71 +0,15 +1,11 Danone 67,28 -0,08 -0,12 Engie 13,54 +0,09 +0,67 Essilor International 111,50 -0,35 -0,31 Kering 381,90 -4,60 -1,19 LafargeHolcim 45,28 -0,18 -0,40 L'Oréal 180,05 +0,30 +0,17 LVMH Moet Hennessy 247,50 +0,15 +0,06 LeGrand 64,46 +0,02 +0,03 Cie Gen Etablis Micheln 127,10 +0,05 +0,04 Orange 14,04 +0,09 +0,61 Pernod Ricard 133,40 -2,00 -1,48 Peugeot 19,00 -0,05 -0,29 Publicis Groupe 57,90 +0,34 +0,59 Renault 95,21 -0,22 -0,23 SAFRAN 87,98 -0,62 -0,70 Compagnie de Saint-Gobain 45,99 -0,35 -0,77 Sanofi SA 66,17 -0,06 -0,09 Schneider Electric 72,30 +0,78 +1,09 Société Générale 45,19 +0,42 +0,94 Sodexo 98,90 -0,38 -0,38 Solvay 114,80 +0,20 +0,17 STMicroelectronics 19,88 +0,09 +0,43 TechnipFMC 24,44 +0,49 +2,05 Total 47,78 +0,88 +1,88 Valeo 55,70 +0,06 +0,11 Veolia Environnement 19,49 +0,17 +0,88 Vinci 82,08 +0,72 +0,88 Vivendi 21,72 -0,06 -0,28 Prices in Euro Source: SIX Financial Information

