Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Mardi 10 avril 2018 La plus forte hausse

(+5,13% à 275,55 euros)Moët pour les uns, Vuitton pour les autres ! LVMH a dévoilé une croissance organique trimestrielle spectaculaire de 13% grâce au dynamisme de ses deux principales branches : la mode-maroquinerie et les vins et spiritueux. Le consensus était de 9%. Le titre a atteint ce matin un record de 277,25 euros. Dans son sillage, Kering grimpe de 3,6% et Remy Cointreau, de plus de 1%. Toutes les activités du numéro un mondial du luxe ont dépassé les attentes et seule la branche de distribution sélective doit se contenter d'une croissance organique à un chiffre.