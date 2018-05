La déconvenue iranienne est à relativiser pour les valeurs du CAC 40 - DJ Plus

Julien Marion, François Schott et Guillaume Bayre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La réaction du marché à la dénonciation par Donald Trump de l'accord conclu en 2015 sur le nucléaire iranien apparaît relativement feutrée. Dans l'après-midi Renault limite son recul à 0,67% tandis que Peugeot, marginalement plus exposé, cède 1,5%. Airbus recule de 1,1%, alors que Total, qui nourrissait aussi d'importantes ambitions en Iran, grimpe de 0,83%.

Peu d'éléments concrets à analyser pour les investisseurs

"Dans sa globalité, le marché réagit peu car les investisseurs disposent de peu d'éléments concrets pour orienter leur prise de décision", explique Daniel Larrouturou, gérant chez Diamant Bleu Gestion. L'annonce de Donald Trump est-elle une posture pour obtenir un accord plus large ? Le soutien des autres pays parties à l'accord va-t-il atténuer l'impact, se demande le spécialiste ? "En tout état de cause, les investissements européens sont encore relativement modestes", ajoute Daniel Larrouturou. "Logiquement, la réaction se cantonne à deux catégories d'actions : d'une part les pétrolières qui profitent remontée du prix du baril et d'autre part les valeurs présentes en Iran - de longue date identifiées par le marché comme pouvant souffrir d'un rétablissement des sanctions".

Total pourrait trouver des portes de sortie dans South Pars

Première major pétrolière à être revenue en Iran l'année dernière, Total est a priori concerné au premier chef. Le groupe français a été choisi pour développer une nouvelle tranche de production sur le champ gazier de South Pars, le plus important au monde. Cet investissement, estimé à 5 milliards de dollars en partenariat avec le chinois CNPC, doit permettre au groupe de fournir le marché iranien en gaz à compter de 2021. Mais "le projet de South Pars ne contribue pas à la production de Total aujourd'hui, ce qui peut expliquer l'absence de réaction boursière négative. A court terme, le titre bénéficie de la hausse des cours du pétrole", indique Baptiste Lebacq, analyste chez Natixis.

Le groupe pétrolier n'a pas répondu mercredi aux sollicitations de l'Agefi-Dow Jones sur la poursuite de ses projets en Iran. Mais il dispose de plusieurs options. Dans un premier temps, Total devrait solliciter une exemption aux nouvelles sanctions américaines, comme l'a évoqué Patrick Pouyanné en mars dernier, en invoquant le fait qu'il a signé le contrat en juillet 2017, alors que le pays n'était plus sous le coup de sanctions. A défaut, Total pourrait céder sa participation de 50,1% dans le projet à un de ses partenaires, et limiter ainsi les pertes sur son investissement.

Une commande déjà sujette à caution chez Airbus

La commande d'une centaine d'appareils que l'avionneur a obtenue d'Iran Air fin 2016 place également Airbus en première ligne. Le groupe dépend du bon vouloir des Etats-Unis pour livrer ces avions, dont certains composants sont fabriqués sur le sol américain. Il faut toutefois relativiser cette épée de Damoclès. Depuis la signature du contrat, Airbus n'a livré que trois appareils à l'Iran. "Le profil des livraisons est lointain : la plupart des avions doivent être livrés après 2022 et la très grande majorité sont concentrées sur 2024", souligne Yan Derocles, analyste chez Oddo BHF.

L'annulation de la commande d'Iran Air ne remettait donc nullement en cause l'objectif de livraisons d'Airbus pour cette année, d'environ 800 appareils. Sandy Morris, analyste chez Jefferies souligne les doutes qui entouraient d'ores et déjà cette commande. "L'impression que nous avons est qu'Iran Air a pu connaître des difficultés pour financer les acquisitions de ces avions", ajoute-t-il. Interrogé par l'Agefi-Dow Jones sur de potentielles difficultés de financement de la part d'Iran Air, un porte-parole d'Airbus n'a pas fait de commentaires.

Dans l'automobile, PSA plus exposé que Renault

Du côté des constructeurs automobiles Renault et PSA, les analystes d'Investec jugent que la décision des Etats-Unis "pose la question non pas de la pérennité, mais de la rentabilité des investissements" en Iran des deux constructeurs français. Son effet sur les cours des deux groupes automobiles restait toutefois très limité en début d'après-midi. "Le marché reste cohérent", souligne Gaëtan Toulemonde, analyste chez Deutsche Bank. "La contribution de cette région aux résultats de ces groupes reste relativement faible, l'enjeu n'est ainsi pas si important".

Au niveau des volumes, Renault a enregistré une belle croissance l'an dernier dans l'ancienne Perse, passant de la 11e à la 8e place du marché local avec 162.079 véhicules vendus (+49%). Mais à l'échelle du groupe automobile dirigé par Carlos Ghosn, cela ne représente que 4% de ses ventes - hors Alliance. En outre, l'accord conclu à l'été dernier pour établir une nouvelle joint-venture visant à produire 150.000 voitures de plus à l'année n'a pas encore été concrètement mis en œuvre. L'enjeu est proportionnellement plus fort chez Groupe PSA. L'Iran a généré l'an dernier le plus gros de ses ventes dans la région Afrique/Moyen-Orient, avec plus de 440.000 véhicules écoulés soir 12% des ventes totales du groupe.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Renault a décliné tout commentaire à ce stade. De son côté, PSA a indiqué surveiller l'évolution de la situation et souligné que ses activités dans le pays étaient "totalement conformes à la réglementation internationale".

Le renchérissement du pétrole reste la principale conséquence à ce stade

Les menaces que font planer le retrait de l'accord iranien par les Etats-Unis sur plusieurs valeurs françaises doivent donc être relativisées. A fortiori quand elles émanent d'une administration américaine connue pour son imprévisibilité et sa capacité à changer son fusil d'épaule sans prévenir. A court terme, la conséquence la plus tangible est bien la hausse de l'or noir. Compte tenu du poids de Total dans l'indice phare, voilà largement de quoi atténuer les retombées négatives pour le CAC 40.

(François Schott et Guillaume Bayre ont contribué à cet article)

