Les gestionnaires d'actifs ont renforcé leur statut de principaux actionnaires du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A fin 2016, les gestionnaires d'actifs représentaient 25,9% de la capitalisation cumulée des sociétés du CAC 40, en baisse par rapport à 2012 où ils en détenaient 21,9%, selon une étude Euronext publiée à l'occasion de sa 7ème Conférence annuelle du marché Boursier. Blackrock et Vanguard sont les deux principaux gestionnaires d'actifs identifiés du CAC 40 avec respectivement environ 2,3% et 2% de l'actionnariat à fin 2016, contre 1,5% et 1% à fin 2012.Derrière les gestionnaires d'actifs, les familles et fondateurs des entreprises cotées sur l'indice phare de la Bourse de Paris représentaient à fin 2016 environ 10 % de l'actionnariat, soient environ 135 milliards d'euros investis. Ce pourcentage est presque stable comparé au 9,7 % à fin 2012, précise Euronext.Troisième acteur de la Bourse parisienne, les particuliers détenaient à fin 2016 8,1% de la capitalisation du CAC 40. Sur ce segment d'investisseurs, l'étude porte sur seulement 15 sociétés, sur les 40 qui composent l'indice, qui ont toujours été présentes dans le CAC 40 et qui ont toujours publié leur actionnariat individuel. A fin 2012, la proportion était de 9,4%.Enfin, fin 2016, l'Etat français était investi à hauteur de 40 milliards d'euros dans le CAC 40, soit 3% du capital. A fin 2012, il en détenait 6 % pour 57 milliards d'euros. "Cette baisse s'explique par la sortie d'EDF de l'indice en 2015, et par la cession d'actions par l'Agence des participations de l'Etat et par la Caisse des dépôts et consignations dans plusieurs sociétés du CAC 40", explique Euronext.