3è séance de hausse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5200 PTS/ 5283 PTS



les actions parisiennes progressent de 0,68% soutenues également par la bonne tenue de Wall Street.



Cet après-midi, les opérateurs suivront avec attention les statistiques, à 14h30 des permis de construire, des mises en chantier et de l'indice de confiance du Michigan à 16H.



Graphiquement, en données horaires, l'indice a fait un tentative de comblement du gap baissier. Cette approche a vu revenir quelques vendeurs d'où l’échec du franchissement. La configuration demeure néanmoins positive au-delà des 5200 points, un intrusion sous ce niveau fragiliserait davantage le parcours du CAC40.



