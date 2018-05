A l'assaut des 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5500 PTS





Du ct de statistiques, l段ndice Core PCE, les d駱enses et revenus des m駭ages seront publi駸 14h30 puis l段ndice PMI de Chicago 15h45 et les promesses de ventes de logements 16h.



En donn馥s horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5450 points. Le d饕ordement des 5500 points ces toutes prochaines heures ouvrirait la voie aux 5540, plus hauts annuels en clture.

Les initiatives pourraient rester limit馥s avec la fermeture des places europ馥nnes demain.

