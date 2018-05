A la croisée des chemins Envoyer par e-mail :

La tendance a également été portée par l'accalmie des tensions géopolitiques, l'apaisement des tensions commerciales et surtout la faiblesse de la monnaie unique face au dollar, cette dernière revenant tutoyer 1.2 USD.



L'indice parisien affiche ainsi une très nette sur-performance face à Wall-Street, malgré des publications américaines qualitatives (+23% pour les bénéfices des sociétés du S&P500 au T1) et une confirmation de la robustesse de l'économie américaine, à l'image du PIB en hausse de 2.3% au T1 2018.



Les regards devraient rester focalisés ces prochaines semaines sur les perspectives des sociétés et sur l'évolution des discours des banquiers centraux, après les récentes tensions observées sur le marché obligataire.



