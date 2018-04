Appétit pour le risque, pour combien de temps ? Envoyer par e-mail :

Les principaux indices ont toutefois amorcé une reprise technique début avril, avec l’ouverture de la saison des résultats trimestriels, qui se veut une fois de plus exceptionnelle.



Reléguant au second plan les facteurs exogènes, les opérateurs ont ainsi focalisé leur attention sur les publications de sociétés qui viennent de débuter des deux côtés de l’Atlantique. Après un cru 2017 qualitatif, les analystes anticipent une progression de l’ordre de 18.4% des bénéfices des sociétés du S&P500 au premier trimestre et même 21.5% pour le second trimestre, ce qui représenterait les plus fortes progressions depuis 7 ans. Alors qu’à peine 10% des sociétés de l’indice américain ont dévoilé leurs chiffres, 76% d’entre elles ont dépassé les attentes concernant les ventes et 85% pour les résultats, avec un taux de surprise de plus de 6%, de quoi favoriser l’engouement acheteur. Cette bonne performance devrait être largement liée à la réforme fiscale adoptée par D. Trump, laquelle fait passer de 35% à 21% le taux d’imposition des sociétés.



Au niveau de la macroéconomie, les récentes données ont confirmé la robustesse de l’économie américaine, avec un PIB ressorti à 2.9%. Le taux de chômage se stabilise vers 4.1% et la Fed se montre confiante au niveau de ses perspectives, indiquant que le chômage devrait atteindre 3.6% en 2018 et l’inflation se rapprocher de la cible des 2%. Pour ces raisons, les opérateurs anticipent encore entre deux et trois hausses de taux supplémentaires cette année. Elle pourrait ainsi accélérer son resserrement monétaire, malgré les craintes de guerre commerciale.

En Europe, le constat est également positif puisque le FMI vient de relever sa prévision de croissance pour la zone euro et les Etats-Unis, à respectivement 2.4% et 2.9% (contre 2.2% et 2.7% précédemment). L’institution a néanmoins souligné que les tensions commerciales pourraient constituer un risque majeur pour les perspectives mondiales.



Les prochains rebondissements devraient donc être suivis avec attention, la Chine restant dans le collimateur des Etats-Unis, accusée de dévaluer sa monnaie au moment où l’Amérique commence à relever ses taux. La Russie est également mise en cause, phénomène aggravé par les tensions politiques en Syrie. Cette nervosité pourrait donc perdurer dans les semaines à venir et engendrer de nouveaux pics de volatilité sur les marchés financiers.

Malgré le rebond de ces dernières semaines, l’heure reste donc à la prudence, d’autant plus en cette période de publications. Même si une grande majorité des chiffres a dépassé les attentes, ils ont en grande partie été sanctionnés en bourse. Outre ces publications, le marché devrait donc prêter une grande attention aux perspectives à venir. Ces dernières devront surprendre positivement.



