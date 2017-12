Dans le rouge à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5330 PTS/ 5440 PTS





Les indices américains ont néanmoins réduit leur avance en fin de séance, malgré la bonne orientation des pétrolières et des bancaires. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.23% à 24782 points, le S&P500 a gagné 0.2% à 2684 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.06%.



Ce matin, le CAC40 devrait reprendre son souffle, les contrats futures suggérant un repli initial de 0.35%.



En données horaires, pas de changement majeur. Les oscillations horizontales se poursuivent, l'indice ayant une nouvelle fois pris appui sur le seuil des 5330 points. Seule la sortie des 5330/5440 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée. En dépit de la révision à la baisse de la croissance américaine (+3.2% contre +3.3% précédemment), l’indice CAC40 est repassé dans le vert hier après-midi, pour finalement clôturer en hausse de 0.62% à 5385 points alors que Wall-Street revenait à quelques encablures de ses records.Les indices américains ont néanmoins réduit leur avance en fin de séance, malgré la bonne orientation des pétrolières et des bancaires. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.23% à 24782 points, le S&P500 a gagné 0.2% à 2684 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.06%.Ce matin, le CAC40 devrait reprendre son souffle, les contrats futures suggérant un repli initial de 0.35%.En données horaires, pas de changement majeur. Les oscillations horizontales se poursuivent, l'indice ayant une nouvelle fois pris appui sur le seuil des 5330 points. Seule la sortie des 5330/5440 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.

