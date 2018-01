Dans le rouge après le repli de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Les gains se sont également évaporés aux Etats-Unis, à l'image du DOW JONES qui a terminé en baisse de 0.04% à 25793 points (plus haut à 26086 points). Le S&P500 a cédé 0.35% à 2776 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.51%.

Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques prises de bénéfices, avec la baisse du pétrole et les inquiétudes liées à l'affaire de l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines, alors que l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a reçu une assignation à comparaître.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.4%.

Graphiquement, la zone de consolidation perdure et l'indice pourrait prochainement tester la borne basse de son trading range 5480/5536 points.

