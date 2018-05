Dans le vert après la remontée de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5490 PTS/ 5540 PTS





Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 211K contre 225K attendu. La balance commerciale a fait état d’un déficit de 49B (consensus -50B) et les commandes industrielles ont progressé de 1.6% contre 1.3% attendu. En revanche, l’indice ISM services a déçu (56.8 contre 58.8 précédemment).



Outre-Atlantique, les indices ont finalement repris de la hauteur dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi, la prudence semblant renforcée par les incertitudes au sujet des pourparlers entre Pékin et Washington. Le DOW JONES a gagné 0.02% à 23930 points, le S&P500 a cédé 0.23% à 2629 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.18%.



Ce matin, le CAC40 devrait reprendre des couleurs, les contrats futures s'inscrivant en hausse de 0.3%.

