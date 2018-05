Dans le vert avec l'apaisement des craintes de guerre commerciale Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5627 PTS

Objectif de cours : 5680 PTS



Les Etats-Unis ont décidé ce week-end de suspendre l’application des tarifs douaniers sur les importations chinoises et les deux pays travaillent conjointement afin de trouver un accord pour réduire le déficit commercial américain.

Milan cède encore 0.5% aujourd’hui (contre -2% dans la matinée) avec la perspective de la formation d’un gouvernement populiste.



Outre-Atlantique, les contrats futures s’inscrivent en hausse de 0.6%.

Aucune statistique ne sera dévoilée aujourd’hui.



En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 5605 points voire au-dessus des 5627 points en intraday, plus bas du jour. Les 5680 points pourraient prochainement être ralliés voire 5700 points par extension.

