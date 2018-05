De retour sur des niveaux de 2007 Envoyer par e-mail :

Wall-Street affiche néanmoins moins d’enthousiasme alors que les taux progressent sensiblement, le rendement à 10 ans américain ayant notamment dépassé les 3.1% ces dernières séances.

La prudence devrait désormais rester de mise sur les niveaux actuels, d’autant qu’en Europe, les incertitudes politiques italiennes pourraient être source de volatilité.



En données journalières, le CAC40 suit une tendance clairement haussière au-dessus des 5350 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 100 jours. A plus court terme, un biais positif restera privilégié au-dessus des 5500 points (moyenne mobile à 20 jours), avec les 5670 points comme nouvel objectif. Au-delà, les 5750 points seraient en ligne de mire.

A contrario, un retour sous les 5500 points constituerait une première indication baissière, suggérant l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5410 points voire 5350 points par extension.

