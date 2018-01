De retour sur la borne haute de son range Envoyer par e-mail :

Le marché nourrit également l'espoir d'une saison des résultats de bonne facture, les opérateurs anticipant en moyenne une hausse de l'ordre de 11.9% des bénéfices des sociétés du S&P500 au quatrième trimestre. L'attention devrait donc se porter sur les sociétés dans les séances à venir, dont les perspectives seront particulièrement importantes, après une année 2017 exceptionnelle en termes de performance.



Graphiquement, après une brève incursion sous les 5300 points en début d'année, le CAC40 a effectué un rattrapage spectaculaire grâce à la succession de records aux Etats-Unis. Ce dernier demeure en phase de reprise, revenant à quelques points de la borne haute de son range située vers 5520 points.

Il faudra toutefois attendre le débordement de ce niveau pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation conséquent en direction des 5600/5650 points.

