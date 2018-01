Début d'année dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5350 PTS



Outre-Atlantique, les dégagements se sont également intensifiés en fin de journée, le DOW JONES a cédé 0.48% à 24719 points, le S&P500 a reculé de 0.52% à 2673 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.67%.



Aujourd'hui, pour cette première séance de 2018, le CAC40 est attendu en hausse de 0.25%.

En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 5350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on suivra désormais de près la sortie des 5300/5350 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.



L'équipe Zonebourse se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2018.

