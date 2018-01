Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5536 PTS



La bonne tenue des valeurs financières aura en partie permis de limiter la casse, celles-ci ayant progressé de près de 2% en moyenne.



Les indices américains ont quant à eux terminé en légère baisse, à l'image du DOW JONES qui cède 0.07% à 25369 points. Le S&P500 a perdu 0.11% à 2748 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.14%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.1%.

