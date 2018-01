Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5536 PTS



Celle-ci profite des anticipations de la formation d'un gouvernement de coalition en Allemagne et d'un possible durcissement de la politique monétaire européenne dans les mois à venir.



Les volumes de transaction sont restés néanmoins faibles, avec seulement 2.38 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote, la prudence semblant renforcée au début de la saison des résultats trimestriels.

Aujourd'hui, les opérateurs attendent notamment la publication de Citigroup.



Dans cette attente, le marché parisien devrait ouvrir sans réelle tendance, malgré la hausse de 1% de Tokyo.

En données horaires, le CAC40 demeure enfermé au sein du range 5480/5536 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre.

