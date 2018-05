Début de semaine positif Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5538 PTS





Les indices américains ont également terminé dans le vert, à la faveur de l'envolée d'Apple (+3.9%) et des valeurs technologiques. Le DOW JONES a gagné 1.39% à 24262 points, le S&P500 s'est adjugé 1.28% à 2663 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.71%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc poursuivre sur sa lancée comme en témoignent les contrats futures en hausse de 0.3%.

