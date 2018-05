En hausse de 0.1% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5538 PTS



Les valeurs du luxe ont néanmoins tiré leur épingle du jeu, à l'image de Kering qui progresse de 1.6%.



Après la cloche parisienne, les indices américains ont dans un premier temps basculé dans le rouge alors que le président américain a annoncé le retrait total des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien. Wall-Street a ensuite rapidement repris de la hauteur pour finalement terminé à proximité de l'équilibre. Le DOW JONES a gagné 0.01% à 24360 points. Le S&P500 a perdu 0.03% à 2671 points et le NASDAQ100 0.09%.



Ce matin, la bourse de Paris est attendue en timide hausse de 0.1%.

