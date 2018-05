En hausse de 0.2% après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/05/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5538 PTS





Outre-Atlantique, après un début de séance positif et un retour à l'équilibre à la cloche parisienne, les indices américains ont également accéléré à la hausse avec le pétrole et les valeurs financières. Le DOW JONES a gagné 0.75% à 25542 points, le S&P500 s'est adjugé 0.97% à 2697 points et le NASDAQ COMPOSITE 1%.





Aujourd'hui, l'indice CAC40 devrait débuter la séance sur un gain de 0.2%.



Graphiquement, l'indice parisien devrait s'affranchir dès les premiers échanges de la zone des 5538 points et pourrait ainsi prochainement rallier les 5567 points, plus hauts annuels. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5515 points. Un retour sous ce niveau invaliderait le signal, suggérant le maintien de l'indice au sein de son trading range. Après avoir évolué en dents de scie une grande partie de la séance, soutenu par la forte hausse du pétrole (en réaction au retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien), le CAC40 a accéléré à la hausse, après la publication des stocks pétroliers. Ces derniers sont ressortis à -2.2M contre -0.2M attendu. L'indice parisien a terminé en hausse de 0.23% à 5534 points, sa meilleure clôture annuelle.Outre-Atlantique, après un début de séance positif et un retour à l'équilibre à la cloche parisienne, les indices américains ont également accéléré à la hausse avec le pétrole et les valeurs financières. Le DOW JONES a gagné 0.75% à 25542 points, le S&P500 s'est adjugé 0.97% à 2697 points et le NASDAQ COMPOSITE 1%.Aujourd'hui, l'indice CAC40 devrait débuter la séance sur un gain de 0.2%.Graphiquement, l'indice parisien devrait s'affranchir dès les premiers échanges de la zone des 5538 points et pourrait ainsi prochainement rallier les 5567 points, plus hauts annuels. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5515 points. Un retour sous ce niveau invaliderait le signal, suggérant le maintien de l'indice au sein de son trading range.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine