En hausse de 0.2% avant la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5390 PTS/ 5450 PTS





Outre-Atlantique, les indices ont finalement repris quelques couleurs après un début de séance baissier, dans le sillage de Boeing (+4.2%). Le DOW JONES a gagné 0.25% à 24083 points, le S&P500 s'est adjugé 0.18% à 2639 points et le NASDAQ100 0.08%.

Après la clôture, Facebook a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, le titre grimpait de plus de 4% dans les échanges électroniques.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.



En données horaires, le CAC40 a rallié hier une première cible baissière située vers 5390 points, correspondant à la borne basse d'un canal haussier en bleu sur le graphique. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 5360 points. On suivra désormais de près la sortie des 5390/5450 points pour agir. A la veille de la décision de la BCE sur les taux, le CAC40 a terminé en baisse de 0.55% à 5414 points, alors que le rendement du taux à 10 ans US continue de s'apprécier (plus haut à 3.036%). L'indice parisien affiche toutefois une certaine fermeté face à son homologique allemand (-1.02%), les opérateurs ayant salué les bons résultats de Kering (+4.6%) et ceux de STM (+2.95%).Outre-Atlantique, les indices ont finalement repris quelques couleurs après un début de séance baissier, dans le sillage de Boeing (+4.2%). Le DOW JONES a gagné 0.25% à 24083 points, le S&P500 s'est adjugé 0.18% à 2639 points et le NASDAQ100 0.08%.Après la clôture, Facebook a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, le titre grimpait de plus de 4% dans les échanges électroniques.Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.En données horaires, le CAC40 a rallié hier une première cible baissière située vers 5390 points, correspondant à la borne basse d'un canal haussier en bleu sur le graphique. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 5360 points. On suivra désormais de près la sortie des 5390/5450 points pour agir.

