En hausse de 0.3% à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5580 PTS/ 5643 PTS





Les indices américains ont également cédé du terrain dans un contexte de prudence avec les négociations entre Pékin et Washington. Le DOW JONES a clôturé à l'équilibre à 24715 points, le S&P500 a perdu 0.26% à 2712 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.38%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3% alors que la Chine a accepté de prendre des mesures pour importer davantage de produits américains, dans le but de réduire le déficit commercial US.



En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 5580 points voire au-dessus des 5600 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. On attendra la sortie des 5580/5643 points pour agir. Les places financières ont terminé en baisse vendredi dernier pour la séance de compensation, les opérateurs optant pour la prudence sur fond d'incertitudes en Italie. Pénalisé notamment par les valeurs financières, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.13% à 5614 points.Les indices américains ont également cédé du terrain dans un contexte de prudence avec les négociations entre Pékin et Washington. Le DOW JONES a clôturé à l'équilibre à 24715 points, le S&P500 a perdu 0.26% à 2712 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.38%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3% alors que la Chine a accepté de prendre des mesures pour importer davantage de produits américains, dans le but de réduire le déficit commercial US.En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 5580 points voire au-dessus des 5600 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. On attendra la sortie des 5580/5643 points pour agir.

