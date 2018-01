En légère hausse en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5520 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS



L'indice CPI a progressé de 1.3% et le taux de chômage ressorti à 8.7%.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'enquête ADP à 14h15 qui devrait faire état de 186K créations d'emplois. A 15h45, sera dévoilé l'indice PMI de Chicago puis à 16h, les promesses de ventes de logements, avant les stocks pétroliers à 16h30.



A la mi-journée, le marché parisien progresse de 0.2% à 5484 points et les contrats futures américains laissent également présager d'un gain initial de 0.2%.



