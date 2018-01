En nette hausse après Wall-Street et Tokyo Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5510 PTS

Objectif de cours : 5560 PTS



Ce sont les valeurs pétrolières, les bancaires et l'automobile qui ont tiré le marché vers le haut.

Les opérateurs ont notamment salué les records absolus de Wall-Street et l'accord de principe des délégués du SPD allemand pour poursuivre les négociations afin de former une coalition gouvernementale.



Outre-Atlantique, l’optimisme est resté de mise alors que le Congrès a voté un texte permettant le financement de l'Etat jusqu'au 8 février et mettant ainsi fin au shutdown. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.55% à 26214 points, le S&P500 a gagné 0.81% à 2832 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.98%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.5%.

Graphiquement, la tendance demeure positive au-dessus des 5510 points. L'indice devrait tester ce matin la zone des 5560 points, dernier rempart avant les 5600 points.



