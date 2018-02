En proie à des prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

La prudence semble par ailleurs renforcée par les publications de sociétés mitigées, incitant à de lourdes prises de bénéfices.



Graphiquement, le CAC40 revient rapidement à proximité de l'importante zone de soutien des 5288 points. Ce niveau constitue l'ultime rempart avant une nouvelle accélération baissière en direction des 5200/5165 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018

