En situation d'attente

Opinion : Négative sous les 5520 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS





Les indices américains ont également subi de lourdes prises de bénéfices. Le DOW JONES a perdu 1.37% à 26076 points, le S&P500 a cédé 1.09% à 2822 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.86%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre.

En données horaires, un biais baissier restera privilégié avec les 5455 points comme premier objectif. Seule la rupture de ce niveau suggérerait des dégagements plus prononcés qui devraient ramener l'indice vers les 5410/5400 points.

