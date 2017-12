En timide hausse, la tax reforme quasi adoptée Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5440 PTS

Objectif de cours : 5330 PTS



Outre-Atlantique, malgré le vote des deux Chambres, les indices ont clôturé en territoire négatif. Le DOW JONES a perdu 0.15% à 24754 points, le S&P500 a cédé 0.32% à 2681 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.44%.

Un vote de confirmation est prévu aujourd'hui, après le retrait de trois articles de la mouture finale.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.15%.

