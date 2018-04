Engouement acheteur persistant Envoyer par e-mail :

L'indice parisien arrive désormais à proximité de la zone de résistance des 5430 points, dernier rempart avant les plus hauts annuels.

La dynamique reste donc haussière en données journalières, au-dessus des 5220 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 50 jours.



Les opérateurs devraient garder les yeux rivés sur les publications de sociétés qui vont s'intensifier dans les séances à venir, ainsi que l'évolution des données concernant l'inflation, donnée majeure pour l'évolution des politiques monétaires des banquiers centraux.



