Les valeurs technologiques ont subi de brefs dégagements début décembre, avant de reprendre leur pente ascendante, le NASDAQ100 engrangeant à l’heure actuelle, plus de 34% depuis le 1er janvier. Une rotation sectorielle s’est effectuée logiquement au profit des valeurs financières, largement en retard, suite à l’accord sur les règles de Bale III, qui semblent moins contraignantes pour les banques. Ces dernières ont également profité des anticipations d’une poursuite progressive de la normalisation de la politique monétaire de la Fed, après le relèvement de 25 points de base du taux directeur le 13 décembre.



La tendance générale reste soutenue par une macroéconomie de bonne facture des deux côtés de l’Atlantique, avec notamment une accélération de l’activité manufacturière et des services en Europe et une croissance particulièrement robuste aux Etats-Unis (PIB à + 3.3% au T3). Au niveau du chômage, celui-ci continue de se résorber, à l’image du taux de 8.8% en zone euro, une première depuis 2009. Outre-Atlantique, la situation de plein emploi se confirme, avec un taux de chômage qui tombe à 4.1%, son plus bas niveau depuis 17 ans, avec des créations d’emplois soutenues. Que ce soit la Fed ou la BCE, les deux banques centrales ont relevé leurs prévisions de croissance, malgré une inflation qui peine à se redresser et qui devrait demeurer sous la barre des 2% jusqu’en 2020.



Les actions gardent donc la cote, celles-ci profitant de publications de résultats très favorables, avec par exemple une hausse de 6.2% des bénéfices des sociétés du S&P500 au troisième trimestre, avec les Ÿ des valeurs qui ont dépassé les attentes. La volatilité demeure faible sur les marchés, en l’absence de mauvaise nouvelle, les opérateurs profitant de la moindre consolidation pour revenir à l’achat, dans la perspective de l’adoption imminente du projet de réforme fiscale aux Etats-Unis, projet qui sera vraisemblablement bénéfique au marché actions.

Même si les opérateurs pourraient être tentés de prendre des bénéfices, après un cru 2017 exceptionnel (DOW JONES +25%, S&P500 +20%, CAC40 +11%, DAX +16%), une consolidation dans les semaines à venir serait aussi l’occasion de pouvoir entamer 2018 sur de meilleurs auspices et de pouvoir revenir à l’achat avec un meilleur timing.



Graphiquement, malgré la solidité des indices américains, l’indice CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. Celui-ci conserve pour le moment un biais haussier en données hebdomadaires au-dessus des 5300 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 semaines. A plus court terme, l’indice oscille horizontalement depuis le mois de septembre au sein du range 5300/5520 points. On attendra désormais la sortie de cette zone pour agir dans un sens comme dans l’autre. Une sortie par le haut de ce range ouvrirait la voie aux 5600/5660 points, plus hauts de 2008. A contrario, en cas de rupture des 5300 points en clôture, on pourra s’attendre à l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur qui pourrait ramener rapidement l’indice vers les 5200/5150 points. Le ralliement de cette zone permettrait de revenir à l’achat à moindre risque.

