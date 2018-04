Gap baissier après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/04/2018 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5450 PTS

Objectif de cours : 5395 PTS





Les indices américains ont quant à eux décroché en deuxième partie de séance, avec Caterpillar (-6.2%), 3M (-6.8%), Alphabet (-4.8%), Amazon (-3.8%)...

Le DOW JONES a terminé en baisse de 1.74% à 24024 points, le S&P500 a cédé 1.34% à 2634 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.7%.



Les statistiques du jour étaient, en revanche, meilleures que prévu, avec un indice Case Shiller à 6.8% (consensus 6.3%). L’indice de confiance du Conference Board progresse à 128.7 contre 126 attendu, tout comme les ventes de logements neufs à 694K (consensus 625K).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en baisse de 0.7%.

En données horaires, la configuration graphique se fragilise. L'indice parisien devrait ouvrir en gap baissier et tester dès l'ouverture la zone des 5395 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite des dégagements avec les 5365 points comme nouvel objectif.













En dépit de la lourdeur initiale de Wall-Street, suite à des résultats de sociétés contrastés et la hausse des marchés obligataires, le TBond ayant dépassé les 3% pour la première fois depuis 2014, le CAC40 a bénéficié d'un sursaut en fin de séance et clôturé en hausse de 0.1% à 5444 points.Les indices américains ont quant à eux décroché en deuxième partie de séance, avec Caterpillar (-6.2%), 3M (-6.8%), Alphabet (-4.8%), Amazon (-3.8%)...Le DOW JONES a terminé en baisse de 1.74% à 24024 points, le S&P500 a cédé 1.34% à 2634 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.7%.Les statistiques du jour étaient, en revanche, meilleures que prévu, avec un indice Case Shiller à 6.8% (consensus 6.3%). L’indice de confiance du Conference Board progresse à 128.7 contre 126 attendu, tout comme les ventes de logements neufs à 694K (consensus 625K).Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en baisse de 0.7%.En données horaires, la configuration graphique se fragilise. L'indice parisien devrait ouvrir en gap baissier et tester dès l'ouverture la zone des 5395 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite des dégagements avec les 5365 points comme nouvel objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine