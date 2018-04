Hausse initiale de 0.2% Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/04/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5390 PTS/ 5500 PTS





Les indices américains ont également terminé en vive hausse, malgré la baisse de l'EUR/USD. Le DOW JONES a gagné 0.99% à 24322 points, le S&P500 s'est adjugé 1.04% à 2666 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.64%.

Facebook s'est par ailleurs distinguée après la publication de ses résultats. Le titre a gagné 9.1%.



Ce matin, le marché parisien devrait poursuivre sur sa lancée, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.2%.



En données horaires, le CAC40 évolue à son plus haut depuis début février, ne montrant ainsi aucun réel signe de faiblesse. Seule la rupture des 5390 points suggérerait l'amorce d'une consolidation.

A l'heure actuelle, les 5480 points puis 5500 points pourraient prochainement être atteints. Les chiffres concernant la croissance américaine à 14h30 pourraient donner le ton. La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.74% à 5453 points hier, après le maintien des taux inchangés par la BCE. Mario Draghi a par ailleurs indiqué que les taux devraient rester à leur niveau actuel pour une période prolongée, bien au-delà de l'horizon des achats actifs. Ces derniers demeureront au rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre ou au-delà si nécessaire. Il a néanmoins évoqué une "certaine modération" de la croissance et une aggravation des "menaces protectionnistes".Les indices américains ont également terminé en vive hausse, malgré la baisse de l'EUR/USD. Le DOW JONES a gagné 0.99% à 24322 points, le S&P500 s'est adjugé 1.04% à 2666 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.64%.Facebook s'est par ailleurs distinguée après la publication de ses résultats. Le titre a gagné 9.1%.Ce matin, le marché parisien devrait poursuivre sur sa lancée, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.2%.En données horaires, le CAC40 évolue à son plus haut depuis début février, ne montrant ainsi aucun réel signe de faiblesse. Seule la rupture des 5390 points suggérerait l'amorce d'une consolidation.A l'heure actuelle, les 5480 points puis 5500 points pourraient prochainement être atteints. Les chiffres concernant la croissance américaine à 14h30 pourraient donner le ton.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine